Правоохоронці вже прибули на місце і з'ясовують обставини вибуху.

У приміщенні суду Шевченківського району Києва пролунав вибух. На місці вже працюють правоохоронці.

"Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні Національної поліції України у Telegram-каналі.

У зв'язку з цим, на даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Іго Клименко підтвердив, що поліція отримала повідомлення про вибух у Шевченківському суді міста Києва. На місце прибули поліцейські слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

"За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - йдеться в повідомленні голови МВС.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що інцидент стався о 17:20.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій", - додали у КМВА.

За інформацією ЗМІ, вибух улаштував підозрюваний у справі про підрив гранати біля стін Ради у 2015 році Ігор Гуменюк. Він закрився з двома конвоїрами в туалеті Шевченківського райсуду, а також підірвав вибуховий пакет

Вибух біля Ради - що відомо

Вибухи в адміністративних будівлях Києва чи біля них - досить рідкісні інциденти. Подібний випадок стався біля будівлі Верховної Ради України у 2015 році.

31 серпня після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися зіткнення між мітингувальниками та правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати будівлю Ради, кидати бруківку та димові шашки. Також кинули бойову гранату.

Ігор Гуменюк - що про нього відомо

У 2014-2015 роках служив у батальйоні "Січ". Був членом націоналістичної партії "Свобода".

31 серпня 2015 року, під час розгляду Верховною Радою так званого "закону про особливий статус Донбасу", який був частиною умов Мінських угод, кинув гранату РГО в дію солдатів Нацгвардії, які охороняли будівлю парламенту від націоналістів, що протестували. В результаті загинули 4 солдати-строковики Нацгвардії, а близько 140 осіб отримали осколкові поранення.

З 2015 року Гуменюк перебував під вартою у Лук'янівському СІЗО Києва. Він мав групу підтримки в Мережі з числа активістів-націоналістів, яка сприймала його як героя, патріота та захисника територіальної цілісності України. Протягом усього перебування Гуменюка у СІЗО ця група збирала пожертвування йому на передачі.

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