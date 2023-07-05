Під час штурму приміщення суду постраждали два бійці КОРДу - їхні життя врятували захисні щити.

У Шевченківському районному суді Києва обвинувачений, якого доставили на судове засідання, підірвав себе. Чоловік загинув.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив своєму у Telegram-каналі.

Також глава МВС зазначив, що під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу.

"Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", - зазначив Клименко.

Під час брифінгу голова МВД, повідомив, що була проведена швидка евакуація усіх громадян з суду і біля нього. За його словами, попередньо відомо, що вибух у приміщенні суду скоїв Ігор Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину у 2015 році, внаслідок якого загинули 4 військовослужбовці Національної гвардії України.

"Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду - вісім років це вже триває - і після цього засідання, яке закінчилось приблизно за дві години, пан Гуменюк спочатку закрився у туалеті, а після цього - привідкрив двері і кинув по караулу якийсь поки невстановлений вибуховий пристрій. Після цього, таких вибухів, попередньо, скоріше за все, що було два. Потім він намагався несанкціоновано покинути залу суду", - сказав Клименко.

Міністр додав, що працівники конвою змусили Гуменюка зупинитися після пострілу у повітря, але обвинувачений забарикадувався в окремому приміщенні. Водночас, службовці КОРДу намагалися його деблокувати з цього приміщення. Правоохоронці намагалися провести з Гуменюком переговори, але той не йшов на будь-який контакт.

"Після того, як були деблоковані двері у це приміщення, в працівників поліції був кинутий ще один вибухонебезпечний предмет. Їхнє життя врятували щити, які були перед ними", - сказав Клименко.

Двоє службовців КОРДу отримали поранення нижніх кінцівок. Їх госпіталізували, але їхньому життю нічого не загрожує.

"Сам громадянин Гуменюк, попередньо, загинув від вибухового пристрою", - додав Клименко.

Зараз на місці злочину працюють вибухотехніки, аби пересвідчитись, що у приміщенні суду відсутні будь-які інші вибухові предмети.

Клименко додав, що у зв'язку з цим були відкриті кримінальні провадження через посягання на життя працівників правоохоронного органу і посягання на втечу з-під варти суду. Міністр зазначив, що інших загиблих немає. За його словами, наразі з'ясовується, як вибухові пристрої потрапили у приміщення суду.

"На даний момент, ми не розуміємо, де знаходились вибухові пристрої: чи в залі, чи в кімнаті туалета, чи в залі там, де він забарикадувався... Чи можливо він, якимось чином, проніс з собою", - сказав Клименко.

Він уточнив, що працівники КОРД саме штурмували зловмисника, який забарикадувався в окремій кімнаті. Інформація про заручників не підтверджується.

Крім того в Мережі з'явилося відео, як з будівлі Шевченківського райсуду виносять пораненого на ношах.

Шевченківский райсуд Києва 5 липня 2023 - що сталося

Сьогодні, 5 липня, у приміщенні суду Шевченківського району Києва пролунав вибух. На місце прибули поліцейські слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби Національної гвардії привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій.

За інформацією ЗМІ, вибух улаштував підозрюваний у справі про підрив гранати біля стін Ради у 2015 році Ігор Гуменюк. Він закрився з двома конвоїрами в туалеті Шевченківського райсуду, а також підірвав вибуховий пакет.

Пізніше в Шевченківському суді Києва прогримів ще один вибух. Спецназ нібито розпочав штурм.

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