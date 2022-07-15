Він також прокоментував видачу повісток на вулицях.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився проти видачі повісток в якості покарання.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Іноді це робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму - я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням", - заявив Резніков.

Він також прокоментував видачу повісток на вулицях.

"Повістка не означає, що тебе забрали в армію. Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевіримо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?". Є обов'язок, згідно із законом, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти. Тому йде людина - "Добрий день! От вам повістка. Прийдіть - і далі перевіримо", - заявив міністр.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

У сухопутних військах ЗСУ розповіли: практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

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