Донедавна українцям без проблем давали таку відстрочку, але останнім часом регіоналтні ВЛК відмовляють.

Майже всім військовозобов'язаним українцям, які зверталися за останні пів року до ТЦК із заявою про відстрочку заявляли, що це можливо лише після проходження медогляду.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи так це насправді. Як зазначив юрист у своєму YouTube-каналі, у ТЦК часто заявляють, що виключно після перевірки паспортних та військово-облікових даних та отримання результатів медичного обстеження, буде розглянуте питання щодо надання відстрочки. Без проходження комісії ТЦК відмовляє у наданні відстрочки.

До вересня 2023 року після подання скарги відстрочку оформляли, але потім "сталися якісь чаклунські нашіптування" з майже ідентичними відповідями у всіх регіональних ТЦК.

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"Мені з клієнтом довелося пройти шлях від районного ТЦК до Генерального штабу, але результатів поки немає. В одному з випадків мені навіть погрожували притягненням до відповідальності за розпалювання ворожнечі", - додав Сімутін.

Водночас українці все частіше звертаються в суд щодо таких дій ТЦК. Зокрема, в реєстрі судових рішень з’явилося рішення Запорізького окружного адміністративного суду, яким визнано протиправним рішення ТЦК про відмову в наданні відстрочки. Тобто, якщо у вас є право на відстрочку, то ТЦК має її надати, бо це імперативна норма, яка передбачає лише обов’язок. Тобто в природі даної норми існує тільки обов’язок ТЦК виконати закон та надати відстрочку.

Однак, якщо ви не пройшли ВЛК або не поновили свої облікові дані, то ваші дії підпадають під порушення правил військового обліку з можливим притягненням до відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Сімутін визнав, що відстоювати своє право на відстрочку складно, а результат може бути не таким, на який сподіваєшся.

"Система чинить шалений опір. Але якщо ви готові відстоювати своє право - дійте", - додав він.

Мобілізація в Україні

У грудні уряд подав у Верховну Раду проект закону, яким передбачалося посилення мобілізаційних заходів та "закручування гайок" ухилянтам. однак 11 січня через багато суперечливих моментів Кабмін відкликав законопроект з парламенту. В той же день стало відомо, що українське Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію проекту закону.

Періодично в мережі розповсюджується інформація про начебто облави із врученням повісток у людних місцях.

Водночас адвокат Роман Ухов попередив, що правоохоронці такі дії розцінюють як перешкоджання діям Збройних сил України і за це передбачена кримінальна відповідальність від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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