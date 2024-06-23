Є низка документів, які потрібно надати, щоб отримати відстрочку.

Певні категорії українців можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, зокрема, за сімейними обставинами.

Як вказується у роз'ясненні Одеського ОТЦК та СП, для цього потрібно надати відповідний пакет документів. Це стосується чоловіків та жінок, на утриманні яких є троє та більше дітей віком до 18 років. Виключеня становлять особи, що мають борги на аліменти.

Щоб отримати відстрочку, треба надати свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства військовозобов’язаного. До нього необхідно долучити один з документів:

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свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю);

рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Якщо ж другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим чи відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину пакет документів дещо змінюється. Тоді до свідоцтва про народження треба додати:

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про оголошення одного із батьків померлим, позбавлення батьківських прав чи визнання безвісти відсутнім;

вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавлена батьківського піклування, мають надати свідоцтво про народження дитини на рішення суду про усиновлення. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі при цьому мають надати витяг із рішення виконавчого органу місцевої влади про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Патронатні вихователі/опікуни/піклувальники/прийомні батьки/батьків-вихователі мають до свідоцтва про народження дитини долучити відповідне рішення виконавчого органу місцевої влади про влаштування у них дитини.

Опікуни недієздатної особи мають надати рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення суду про призначення опікуна.

Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років та чоловіка або дружину, які проходять військову службу повинні надати свідоцтво про шлюб та про народження дитини, а також довідку про проходження військової служби.

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