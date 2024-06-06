За словами Андрія Демченка, держава розглядає таких осіб, як громадян України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону відреагував на заяву посольства США стосовно того, що українцям з подвійним громадянством заборонять виїзд з України.

"Давайте не плутати, подвійне громадянство чи потрійне. Конституцією України визначено, що в нас існує єдине громадянство. Щодо можливості виїзду чоловіків, громадян України, з українськими документами. З початку введення воєнного стану, мали право перетинати кордон на виїзд ті, хто у своїх паспортах мали відмітки про виїзд на постійне місце проживання закордон, хто також мав відмітки з дипломатичних установ України про взяття на постійний консульський облік", – сказав Демченко.

Він також додав, що у зв'язку зі зміною в законодавстві, з 1 червня прикордонники обмежили таким чоловікам право на виїзд з України, оскільки вони виключені з категорії осіб, які знімаються з військового обліку.

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"Натомість, вони мають стати повністю на військовий облік на території України. Якщо будуть якісь додаткові зміни стосовно цієї категорії громадян, то ми, звісно, забезпечуватимемо їхній пропуск за кордон. Стосовно громадян України, які можуть додатково мати паспорти інших країн, то як до воєнного стану, так і під час нього, такі особи розглядаються виключно як громадяни України. І раніше й під час воєнного стану виявляли осіб, які виявляли себе за іноземців, але були громадянами України. За це вони притягалися до відповідальності за те, що подавали про себе неправдиві відомості. Оскільки вони першочергово розглядаються як громадяни України", – пояснив Демченко.

Обмеження на виїзд для чоловіків з подвійним громадянством: що відомо

Напередодні видання Politico з посиланням на посольство США в Україні зазначило, що оновлений законопроект про мобілізаційні заходи закрив лазівку, яка дозволяла військовозобов'язаним українцям з подвійним громадянством, зокрема США, виїжджати з України.

Зокрема, посольство радить таким чоловікам, які перебувають в Україні, "ховатися на місці та виконувати місцеві розпорядження". А тим, хто підпадає під таке обмеження й наразі знаходиться за межами України - радять поки що утриматися від поїздок на невизначений термін.

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