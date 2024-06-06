Лазівка ​​дозволяла чоловікам призовного віку виїжджати за межі української території, зазначили журналісти.

Триває мобілізація в Україні, і оновлений законопроект про мобілізаційні заходи закрив лазівку, яка дозволяла військовозобов'язаним українцям з подвійним громадянством, зокрема США, виїжджати з України.

Про це пише Politico. Видання, з посиланням на посольство США в Україні зазначає, що тепер такі чоловіки призовного віку не зможуть покинути Україну. Так, зокрема, посольство радить таким чоловікам "ховатися на місці та виконувати місцеві розпорядження". А тим, хто підпадає під таке обмеження й наразі знаходиться за межами України - радять поки що утриматися від поїздок на невизначений термін.

"Раніше лазівка ​​дозволяла чоловікам призовного віку виїжджати за межі України - попри заборону на виїзд, запроваджену під час воєнного стану - якщо вони могли довести, що постійно проживають за кордоном. Однак нещодавно прийнятий закон про мобілізацію, який набув чинності в травні, скасував цей виняток на початку червня", - зазначає видання.

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Нагадаємо, на початку травня речник Державної прикордонслужби України Андрій Демченко заявив, що військовозобов'язані чоловіки з посвідкою на проживання в інших державах не можуть перетнути кордон задля виїзду з української території.

Мобілізація 2024 - останні новини, які варто знати

Напередодні Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що посилений набір жінок для роботи в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах.

Тим часом у ЗСУ вже оцінили перші результати мобілізації ув'язнених. Так, на думку командира танкової роти 32-ї бригади ЗСУ Дмитра Балабухи, ці люди більше вмотивовані та морально готові до війська.

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