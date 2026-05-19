Росія залишається без надприбутків від нафти через українські удари по НПЗ, - ISW

Росія має труднощі з відновленням роботи пошкоджених свердловин.

Російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки затяжної війни проти України, санкцій та ударів по нафтовій інфраструктурі. Уряд РФ уже переглянув очікування щодо зростання економіки, а в країні загострюються проблеми з дефіцитом кадрів, інфляцією та нестачею коштів у бюджеті.

Як йдеться у звіті ISW, українські удари по російських нафтопереробних заводах і нафтовій інфраструктурі останніми місяцями стали масштабнішими та інтенсивнішими. Це вже впливає на експорт нафти та здатність Росії заробляти на високих світових цінах на енергоносії.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що, за даними української розвідки, в Росії скорочують видобуток і переробку нафти. Одна з російських нафтових компаній уже закрила 400 свердловин, а загалом обсяги переробки нафти у РФ скоротилися щонайменше на 10% у 2026 році. Також Росія має труднощі з відновленням роботи пошкоджених свердловин.

Крім того, за даними української розвідки, одразу 11 російських фінансових установ готуються до ліквідації, а ще вісім банків не можуть самостійно впоратися з накопиченими проблемами та змушені шукати зовнішню підтримку.

Зеленський також повідомив, що дефіцит федерального бюджету РФ за перші п’ять місяців 2026 року вже сягнув майже 80 млрд доларів. Росія дедалі активніше витрачає резерви Фонду національного добробуту та навіть продає золоті запаси для фінансування війни.

Водночас запроваджене Кремлем підвищення ПДВ із січня 2026 року, за оцінками аналітиків, лише погіршує ситуацію: це стимулює зростання тіньової економіки та підвищує ціни на товари й послуги без очікуваного ефекту для бюджету.

У звіті наводять заяву міністра економічного розвитку РФ Максима Решетнікова про те, що російська влада змушена переглядати прогнози зростання ВВП на найближчі три роки. За його словами, на економіку тиснуть дефіцит робочої сили, міжнародні санкції, війна на Близькому Сході, а також зміна структури федеральних витрат і висока ключова ставка Центробанку РФ.

Фактично російська влада вперше відкрито визнала, що нестача працівників стала одним із головних гальм для економіки. Це суперечить попереднім заявам Володимира Путіна, який називав низьке безробіття ознакою "здорової економіки".

Проблему посилює масовий набір військових для війни проти України, через який значна частина працездатного населення вибула з цивільного ринку праці. На цьому тлі в Росії зростає інфляція, хоча російська влада намагається применшувати вплив кадрової кризи на економіку

