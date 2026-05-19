Помножити на 10: в Україні пропонують значно підняти штрафи за порушення мовного законодавства

Суттєве збільшення штрафів варто застосовувати до системних порушників мовного законодавства, які не реагують ані на перше, ані на друге попередження і, по суті, ігнорують державу. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю lb.ua.

"Ми вже внесли пропозиції щодо збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені у Кодексі про адміністративні правопорушення. У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах", - зазначила вона.

За словами Івановської, попередження має бути лише шансом для тих, хто помилився випадково. Для тих же, хто порушує закон систематично, санкції мають бути такими, щоб ігнорування української мови ставало економічно неможливим.

"Моя позиція емоційна, бо вона вистраждана: закон про мову - це не про цензуру, це про право бути почутим у власній країні. І ми не дозволимо перетворити захист державної мови на нескінченний цикл "скарга - попередження - ігнорування". Повторне порушення - це виклик державі, і відповідь на нього має бути миттєвою та безкомпромісною. Я не боюся видаватися "жорсткою", - сказала уповноважена.

На її переконання, потрібно зробити так, щоб українська мова була не формальною вимогою, а природним та єдиним фільтром для професійної діяльності в Україні. Івановська додала:

"Тому помножити штрафи на 10 - це цілком робочий варіант для системних порушників. Ми маємо діяти за принципом: не поважаєш державну мову - втрачаєш прибуток, не дотримуєшся закону - втрачаєш право на професійну реалізацію".

Як повідомляв УНІАН, в Україні розробляють плани зі створення Координаційної ради, що вирішуватиме питання, пов’язані з застосуванням державної мови.

Було ініційовано створити Координаційну Раду з мовної політики: "Це має бути своєрідний штаб, де будуть прийматися нагальні рішення для вирішення проблем".

Івановська вважає, що до складу Ради мають бути включені представники МЗС, РНБО, міністерства освіти, оскільки "міністерство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління".

