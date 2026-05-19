Нічні тривоги скоротили тривалість сну українців на 40 хвилин: які наслідки для здоров'я

Передчасне старіння та інвалідизація працездатного населення - це на сьогодні не теоретична загроза, а процес, який вже можна зафіксувати.

Наслідки повномасштабної війни щодня позначаються на фізичному та психічному здоров'ї мільйонів українців. Через повітряні тривоги вночі тривалість сну українців скоротилася в середньому на 40 хвилин. Про це під час прес-конференції сказав Богдан Божук, генеральний директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України".

"Наші дослідження і клінічна практика це підтверджують: сирени, блекаути, хронічний стрес, смерті та руйнування інфраструктури - це щодня формує те, що можна назвати кумулятивним ударом по здоров'ю нації. І найсильніше цей удар відчуває саме працююче населення", - наголосив Божук.

Вплив початку повномасштабної війни

За його словами, вже через 1,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей відзначали проблеми зі сном та частіші панічні атаки.

Відео дня

"Серед медичних працівників вже через шість місяців після вторгнення 14,5% відповідали критеріям посттравматичного стресового розладу. Ще 9 - депресії", - розповів гендиректор.

Нічні тривоги і сон

Божук підкреслив, що нічні тривоги є особливим фактором. "Кожна ніч в середньому скоротила тривалість сну українця на 40 хвилин", - сказав він.

Експерт пояснив, що йдеться не про поодинокі випадки, а про щоденну реальність впродовж багатьох років. "Результат - зниження уваги, концентрації, пам'яті, здатності ухвалювати якісні рішення кожного дня. Для лікарів, водіїв, операторів складного обладнання це безпосереднє питання прямої безпеки", - наголосив він.

Загострення хвороб

Гендиректор інституту підкреслив, що також відбувається загострення хронічних хвороб. Серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією в зонах бойових дій за перший рік різко зросла кількість тяжких неконтрольованих форм, кризових станів та аритмій. У хворих на цукровий діабет другого типу ключові показники захворювання погіршилися. Найгірші результати зафіксовано на сході та півночі країни.

Крім того, багато жінок репродуктивного віку в найбільш постраждалих регіонах повідомляють про порушення менструального циклу; ускладнення вагітності фіксуються вдвічі частіше.

Виробничий травматизм

Серед іншого, відзначається зростання показників виробничого травматизму. Так, за 2022-2024 роки було зареєстровано 2 тисячі 157 випадків виробничого травматизму серед працівників, які виконували обов'язки в умовах бойових дій або ліквідації їх наслідків, з яких 592 випадки - смертельні.

Якими можуть бути подальші наслідки

Експерт зауважив, що у разі, якщо ситуація не зміниться, можна прогнозувати подальше зростання кількості хронічних неінфекційних захворювань, артеріальної гіпертензії, діабету, серцево-судинної патології приблизно на 20-30%. Крім того, очікується хвиля психічних розладів, "що зараз ще не у всіх є у вираженому стані".

"Передчасне старіння, інвалідизація працездатного населення на сьогодні не теоретична загроза, а, на жаль, той процес, який вже можна зафіксувати", - наголосив Божук і додав, що без системних програм реабілітації та підтримки в найближчі 5-10 років ми ризикуємо суттєво втратити трудовий потенціал країни.

В Україні дефіцит кадрів

Раніше Олексій Позняк, завідувач відділу міграції Інституту демографії та дослідження якості життя ім. Михайла Птухи НАН України заявив, що в Україні фіксують високий рівень старіння населення. Через це навантаження на працююче населення суттєво зростає.

Також УНІАН розповдв, що українські компанії все активніше шукають працівників за кордоном через кадровий дефіцит, однак масового напливу трудових мігрантів немає. Головними бар’єрами залишаються бюрократія та корупція при легалізації іноземців

Вас також можуть зацікавити новини: