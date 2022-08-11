За даними слідства, зрадником виявився мешканець Києва.

Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про постачання західного озброєння до України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Зазначається, що СБУ запобігла передачі до Росії закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва нашої держави з країнами Заходу.

"В ході слідчо-оперативних дій затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Насамперед зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ", - мовиться у дописі.

Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування закордонних озброєнь.

Крім того, у разі отримання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

"За даними слідства, зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що для збору закритих відомостей зловмисник використовував особисті зв'язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Свою "зацікавленість" іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для "експертних" публікацій у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Так, під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з російським "куратором". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня стало відомо, що на Донеччині дві працівниці поліції перейшли на бік окупантів та стали зрадницями України. Підозрювані добровільно погодилися очолити посади на тимчасово захопленій території.

Вас також можуть зацікавити новини: