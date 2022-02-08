ДТП в Донецьку сталося в Ленінському районі на перетині двох вулиць, повідомила псевдовлада.

У Ленінському районі захопленого бойовиками Донецька маршрутка наїхала на жінку, постраждала, зокрема, отримала відкритий перелом.

Серйозне ДТП в Донецьку сталося на перетині вул. Кірова та Рослого, повідомив у своєму каналі в Telegram псевдоочільник "адміністрації" міста Олексій Кулемзін.

За його даними, жінку збив водій маршрутки № 43.

"...Постраждала жінка у віці 31 року направлена в РТЦ ("Республіканський травматологічний центр" – Ред.). Діагноз: відкритий перелом нижньої третини лівої гомілки, забиття правого стегна і правої гомілки", – додав псевдочиновник.

Читайте такожЗмушував ходити: на Донеччині вітчим до смерті забив 3-річного сина з інвалідністю (відео)Нагадавши, у жовтні минулого року в Донецьку вибухнув трансформатор, була пожежа. Інформація про постраждалих в результаті вибуху в місті не надходила.

За відомостями Олексія Кулемзіна, пожежа в Донецьку сталася на тяговій підстанції, була знищена покрівля і перекриття даху площею 25 квадратних метрів.

Довідка УНІАН. Бойовики захопили Донецьк навесні 2014 року і створили так звану "ДНР". Бойовиків підтримала Російська Федерація та вдерлася на частину сходу України.

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