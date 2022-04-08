Росіяни проявили надзвичайну жорстокість проти жінок та дітей.

Російські військові під час перебування на території Київської області ґвалтували місцевих жителів, у тому числі дітей.

Про такі факти повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Вона уточнила, що вже встановлено факти скоєння наступних злочинів:

Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча.

Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами - її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча.

Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь.

Денісова нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні. Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність!", - написала вона.

Нагадаємо, що українці можуть надіслати інформацію про окупантів, які чинили геноцид на Київщині. Повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі можна у чатботі "єВорог".

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