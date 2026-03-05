У Львові 5-9 березня масово перевірятимуть документи громадян та оглядатимуть авто, - СБУ

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста Львів, які триватимуть з 5 по 9 березня цього року.

Як повідомило Управління СБ України у Львівській області, до безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції та Національної гвардії України.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка. Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - йдеться у повідомленні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Теракт у Львові - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 лютого о 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина. На місце події відправилися патрульні, а щойно екіпаж прибув, пролунав вибух. Більше того, коли прибув другий екіпаж поліції, стався ще один вибух. До ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 258 КК України – терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.

Було затримано 33-річній мешканку Костополя Рівненської області і повідомлено підозру у вчиненні терористичного акту.

Згодом стало відомо, що у підозрюваної в теракті у Львові була 18-річна спільниця, яка заманила поліцейських, повідомивши про начебто крадіжку. Саме вона зателефонувала на гарячу лінію поліції, коли інша фігурантка заклала вибухівку та залишила місце майбутнього теракту.

