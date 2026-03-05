У Польщі проходять масові затримки і депортація українців: у чому причина

Затримано понад 90 українців.

Польща максимально посилює міграційний контроль – 2-3 березня у країні пройшла масштабна загальнонаціональна операція із боротьби з незаконною міграцією, в рамках якої було затримано, зокрема, майже 100 українців.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський, в операції брали участь 26 500 офіцерів поліції та прикордонників. У операції також взяли участь спеціалізовані підрозділи, включаючи Центральне бюро кіберзлочинності та Центральне бюро поліцейських розслідувань. Це четверта загальнонаціональна операція такого масштабу та перша у цьому році.

Правоохоронці провели 1800 перевірок та затримали 1944 особи, яких розшукували за ордерами на арешт або судовими постановами, включаючи 147 іноземних громадян.

Серед затриманих - 91 громадянин України, 14 – громадяни Грузії, 8 – з Білорусі, троє – з Молдови та двоє росіян, а також 29 осіб з інших країн.

Влада Польщі вже розпочала понад 110 адміністративних проваджень щодо депортації. Це передбачає, зокрема, негайне анулювання права на перебування, примусовий супровід до кордону та заборону на в’їзд до Шенгенської зони терміном від 6 місяців до 5 років.

Польська влада наголошує, що такі операції тепер будуть регулярними. За даними поліції, під час трьох попередніх загальнонаціональних операцій у лютому, червні та листопаді минулого року влада затримала загалом 4766 осіб, включаючи 515 іноземців.

Українські мігранти за кордоном

Раніше стало відомо, що уряд Норвегії має намір посилити правила проживання для переміщених осіб з України. Зокрема, українським чоловікам віком від 18 до 60 років більше не надаватиметься тимчасовий колективний захист.

Крім того, Польща впроваджує кардинальні зміни у доступі до медичних послуг для громадян України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення. Тепер право на безоплатне лікування за рахунок держави зберігатиметься лише за окремими категоріями громадян.

