Ціни на моркву несподівано почали падати: скільки тепер коштує кілограм овочу

Відзначається, що цей овоч вже в середньому на 64% дешевше, ніж на початку березня 2025 року.

Ціни в Україні на моркву знижуються на поточному тижні. Це обумовлено активними продажами запасів овочів зі сховищ.

Аналітики EastFruit зазначили, що фермери продають моркву в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше. В середньому овоч відвантажують по 8-14 грн/кг ($0,18-0,32/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій продукції.

За словами виробників, ціни знижуються через збільшення пропозиції моркви середньої та низької якості на ринку. До початку весни 2026 року якість овочів у сховищах сильно погіршилася, що змушує фермерів розпродавати запаси. Водночас фермери, у яких немає проблем зі зберіганням моркви високої якості, поки не поспішають продавати запаси.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день ціни на моркву в Україні вже в середньому на 64% нижчі, ніж на початку березня 2025 року. При цьому не виключено, що в подальшому ситуація стабілізується на тлі невисокої торговельної активності.

Ціни на моркву в супермаркетах України

У Varus овоч можна купити за 12,90 грн/кг.

В АТБ морква ще дешевша – 10,89 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 12,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Минулого тижня в Україні змінилися оптові ціни на овочі. Зокрема, через зростання попиту почала дорожчати картопля. Аналітики повідомили, що цей популярний овоч подорожчав з 10-14 до 12-15 гривень за кілограм.

Крім того, подорожчав столовий буряк. При цьому зростання пропозиції огірка з українських теплиць, хоч і не істотне, але все ж змусило продавців знизити ціни.

