Росія атакувала іноземне цивільне судно у Чорному морі: поранення отримали моряки

Також окупанти атакували недіючої бази відпочинку.

В Одеській області російські військові завдали дронового удару по цивільному судну під прапором Панами. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворожий удар по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу", - заявив посадовець.

За його словами, ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БпЛА у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська. Судно перевозило кукурудзу.

"Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей", - заявив Кіпер.

Також, за словами Кіпера, вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки, частково зруйновано розташовану поруч 4-поверхову будівлю, пошкоджено цивільний транспорт.

Російські удари по Одещині

Як писав УНІАН, російська окупаційна армія завдала масованого удару дронами по Одещині, внаслідок чого спалахнули пожежі у двох портах, також руйнувань зазнала житлова інфраструктура тощо. Поранення отримали 43-річний чоловік та 3-річна дівчинка. У портовій зоні спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами. У житловому секторі зафіксовано руйнування споруд та пошкодження приватних автомобілів. В одному з міст області пошкоджено скління та фасад житлового будинку тощо.

