За цей же період одружилися майже 1,5 тисячі пар.

У столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії народилося майже 1 тис. 190 дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє КМДА.

"За 45 днів повномасштабного вторгнення агресора у столиці одружилися 1 тис. 439 пар. За цей період у Києві народилося 1 тис. 189 малюків... 629 хлопчиків та 560 дівчаток. Серед новонароджених – 29 двієнь", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим станом на 10 квітня окупанти вбили вже 177 дітей в Україні. Як повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, понад 336 дітей отримали поранення. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 108, Київській - 93, Харківській - 76, Чернігівській - 51, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, під час фіксації воєнних злочинів, скоєних в населених пунктах Чернігівської області, які були звільнені від окупантів встановлено, що 4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили, як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину військовослужбовцями РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти, 87 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, у Львові три місяці виходжували двох новонароджених, які з'явилися на світ з вагою 950 г та 1100 г.

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