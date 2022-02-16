У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі немовлята провели 85 днів, але тепер відправляються додому.

У Львові три місяці виходжували двох новонароджених, які з'явилися на світ з вагою 950 г та 1100 г.

Про це розповіли у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

"Сьогодні маємо приємну подію - виписку Матвія та Максима, які знаходилися у Львівському обласному клінічому перинатальному центрі 85 діб", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у лікарні, маму хлопчиків привезла швидка допомога. Спочатку її госпіталізували до відділення патології вагітності.

"Безводний період першої дитини склав 22 дні. На 27-28 тижнях вагітності проведений ургентний кесарів розтин. Вага при народженні хлопчиків 950 г та 1100 г. Діти пройшли непростий шлях", - зазначили у перинатальному центрі.

Але батькам та медикам вдалося виходити малюків.

"Багато зусиль зі сторони батьків та персоналу і ось здорові та щасливі братики виписуються додому. Вага на момент виписки 2270 та 2740 г.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 30-річна жінка Євгенія Муромцева допомогла вигодувати півтори сотні немовлят. У жінки є шестимісячна дочка Емма. Бути донором вона не планувала, але коли дізналася, що має гіперлактацію (надлишок молока) - почала ділитися молоком

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