На оприлюднених кадрах видно порожні вулиці та пляжі.

Курортне селище Кирилівка в Запорізькій області після російської окупації фактично померло. На вулицях, як і на пляжах, нікого немає.

У мережі оприлюднили відео, зняті на Азовському курорті. На кадрах видно лише порожні пляжі. На вулицях також майже нікого немає, люди виходять зі своїх будинків тільки в разі потреби.

Варто зазначити, що до приходу "русского мира" жителі Кирилівки починали пляжний сезон у травні. Туристи з усієї України з'їжджалися на курорт на Азові, на пляжах й туристичних базах не було місця. Зараз же селище схоже на місто-привид, навіть медузи втекли.

Росіяни "звільнили від усього" місцевих жителів, в тому числі від заробітку та життя. Окупанти натомість розвісили пропагандистські білборди з абсурдними гаслами "З Росією назавжди".

Окупація Запорізької області - останні новини

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з 2022 року. Українські військові активізували наступальні операції на Запорізькому напрямку.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони розвивають успіх на Бахмутському напрямку і просуваються на Запоріжжя.

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