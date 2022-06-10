Разом з тим, експерт однією з повоєнних проблем в Україні бачить можливий поділ суспільства.

Після закінчення російсько-української війни, яка триває уже 9 років, українці, перш за все, зіткнуться з економічними та демографічними проблемами.

Про це заявив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю НВ.

"Це проблеми економічні та демографічні. Останні пов’язані з втратою населення, насамперед, чоловіків. Ще одна серйозна проблема — люди, які виїхали з України", - зазначив він.

Також суттєвим буде відновлення інфраструктури, яку зруйнували російські окупанти.

"Якщо нас підтримають західні країни, то в результаті ми, відтворюючи інфраструктуру, зможемо її осучаснити. Адже до війни Україна переважно жила в умовах залишкової радянської інфраструктури і це її тягнуло назад. Втім, усе залежатиме від того, що насамперед ми відновлюватимемо: інфраструктуру чи корупцію. І саме громадські організації й мають за цим слідкувати. Якщо зараз уся їхня увага зосереджена на війні, то потім вона має бути зосереджена на тому, щоб ми не відновили корупцію. Від цього залежатиме, чи зможемо ми побудувати нову Україну", - зазначив соціолог.

Разом з тим, Головаха ще однією з повоєнних проблем в Україні бачить можливий поділ суспільства.

"Зараз ми об'єдналися, консолідувалися й це дуже добре, але після війни можемо розслабитися й виникнуть претензії тих, хто воював, до тих, хто не воював, тих, хто говорив виключно українською мовою, до тих, хто говорить "мовою агресора", тощо. От навіть зараз виникають суперечки між біженцями та тими, хто залишився, між тими, хто втратив житло, й тими, у кого воно вціліло. І тут я бачу три джерела, що можуть це реально регулювати. Це представники держави, засоби масової інформації та моральні авторитети країни, які мають закликати до толерантності й консолідації на відбудові країни, а не на з’ясуванні внутрішніх відносин", - зазначив експерт.

Раніше, як писав УНІАН, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через напад РФ на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я. Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. При цьому близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

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