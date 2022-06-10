Експерт вважає, що так, як колись за кілька років дивовижно зміг зникнути Радянський Союз, точно так може зникнути не Росія як держава, а Росія як частина так званого "руського міра".

Росія має амбівалентну (двоїсту) природу. З одного боку, це, так би мовити, відстала православна недоцивілізація, а з іншого — цілком нормальна європейська цивілізація, в якій є багато елементів абсолютно ідентичних до тих, що є на Заході. Проблема тільки в тому, на які "педалі" тиснути.

Про це заявив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю НВ.

"Якщо на недоцивілізаційні, де є страшенна російська православна церква, російський імперський синдром з його фантомними болями, то буде страшний монстр, який становить загрозу всьому людству. А якщо тиснути на "педалі", що пов’язують РФ із Заходом, то буде зовсім інша Росія", - зазначив експерт.

Головаха висловив переконання, що так, як колись за кілька років дивовижно зміг зникнути Радянський Союз, точно так може зникнути не Росія як держава, а Росія як частина так званого "руського міра".

"Останній залишиться абсолютно маргінальним осередком активності в цивілізованій Росії, якщо почнуть тиснути на "педалі", що поєднують Росію з цивілізованим світом. Зрозуміло ж, що росіяни мають і культуру, і науку, і все, що присутнє на Заході, — просто треба, щоб ця сторона стала панівною, а не "руській мір" з його атрибутами", - переконаний соціолог.

Крім того, за його словами, на сьогодні понад 90% українців змінили своє ставлення до росіян на негативне. Якісь сентименти ще трохи лишилися на півдні та сході України, але це лічені відсотки, наголосив він.

"Колись Міжнародний інститут соціології спільно з російськими соціологами проводив дослідження, згідно з результатами якого, росіяни ставились до українців гірше, ніж українці до росіян, хоча агресорами були саме росіяни. Це відомий феномен, який пояснюється так: кого ти б'єш, того й ненавидиш. Не тому б'єш, що ненавидиш, а тому ненавидиш, що б'єш", - говорить експерт.

Разом з тим, Головаха назвав кілька сценаріїв, як можуть розвиватися стосунки росіян і українців по завершенні війни.

"Війна закінчується, Україна здобуває перемогу й повертає окуповані Росією території. Отже, якась перспектива, що українці змінять своє ставлення до росіян на позитивне, є тільки в одному випадку: якщо Росія вибачиться, компенсує всі втрати й поверне все, що захопила", - зазначив соціолог.

Проте, за його словами, поки на це годі сподіватися, якщо в Росії не стануться зміни, що пов’язують її з цивілізованим західним світом, якщо туди не прийдуть люди, які здатні це зробити та якось нормалізувати російсько-українські відносини та ставлення росіян до українців.

"Доки росіяни вважатимуть, що вони праві в цій війні, що правильно робили, що нас били, доти вони нас ненавидітимуть. А коли визнають, що були неправі, то для них це буде великий когнітивний дисонанс. А люди не хочуть жити в умовах когнітивного дисонансу. Єдине, що може допомогти, хтось їм пояснить, насамперед, авторитетні люди з тієї ж Росії, що вони були неправі, й вони це усвідомлять. Як свого часу це було з німцями. Але й там усе було не так просто. Ще в середині 1950-х третина німців вважали, що при Гітлері було ліпше й до фюрера ставились позитивно. А вже в середині 1960-х це стало маргінальним явищем. Тобто німцям, народу з більшими традиціями цивілізованого розвитку, ніж у росіян, потрібно було 20 років, щоб це прийняти й вибачитись. Тому стосовно росіян, вважаю, що потрібно, щонайменше, одне покоління. І це у найліпшому випадку", - наголосив Головаха.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна після війни створить міцний кордон з Російською Федерацією і більше не буде розмов про "братні народи".

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