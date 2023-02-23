Підтримка в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах продовжиться, запевняють європейські лідери.

Лідери 27 країн ЄС виступили зі спільною заявою напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ЄС не заспокоїться, поки Україна не переможе і не буде відновлена після війни, наголошують вони в заяві.

Лідери країн блоку акцентували, що Україна є "частиною європейської сім'ї", і український народ продемонстрував "рішучість у захисті демократії і свободи, стійкість перед труднощами і гідність, коли зіткнувся зі злочинами Росії".

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"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, в тому числі за допомогою швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. Ми також будемо підтримувати відновлення України, для чого ми будемо прагнути використовувати заморожені і знерухомлені російські активи відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права. Ми і далі будемо посилювати колективний тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну", – заявляють європейські лідери.

Країни ЄС будуть солідарні з Україною та українським народом "скільки буде потрібно", переконують лідери країн блоку.

"Ми підтримуємо мирну формулу президента Зеленського. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна перемогла, повагу міжнародного права, відновлення миру і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відновлення України і відновлення справедливості", – наголосили лідери.

Нагадаємо, днем раніше у Варшаві зустрілися лідери "Бухарестської десятки" – дев'яти країн НАТО з Центральної та Східної Європи. Вони також виступили зі спільною заявою, в якій акцентували, що продовжуватимуть підтримувати зусилля України зі звільнення своєї території від російських загарбників стільки, скільки буде потрібно.

Президент США Джо Байден, який відвідав цього тижня Варшаву та Київ, у своєму історичному виступі заявив, що США ніколи не втомляться допомагати Україні і Україна "ніколи не стане перемогою для Росії".

Санкції ЄС проти РФ

За останній рік ЄС ухвалив 9 пакетів санкцій проти Росії, яка розпочала повномасштабну загарбницьку війну проти України. Вони зачепили близько 1,5 тисячі росіян і сектори російської економіки.

Блок готується до прийняття 10 пакету санкцій. Очікувалося, що він буде приурочений до першої річниці повномасштабної війни. У четвер, 23 лютого, блок не зміг узгодити його, обговорення продовжаться 24 лютого.

Голова Євроради Шарль Мішел стверджував, що блок вже прийняв всі важливі санкції проти РФ і обмежений у своїх діях.

Тим часом діти і родичі російської еліти досі не під санкціями, навіть члени сім'ї президента Росії Володимира Путіна як і раніше можуть вільно подорожувати і інвестувати в країни ЄС.

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