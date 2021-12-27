Депутати запевняють, що терміново бігти до військкоматів жінкам не потрібно.

Постановка жінок деяких професій на військовий облік не означатиме їхній призов чи мобілізацію до армії.

Про це заявили нардепи від провладної "Слуги народу", коментуючи резонансний наказ Міністерства оборони.

За словами Тараса Тарасенка, життя українок після взяття на облік не зазнає змін.

"Єдине - Збройні сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посад за своєю спеціальністю", - каже Тарасенко.

Його колега Марія Мезенцева пояснює, що мета всього цього процесу - модернізувати військовий облік в Україні.

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"Не може бути такого, що нормативна база та процедури військового обліку просто не відповідають сучасності та залишаються ще на рівні 1990-х чи 2000-х років. Але, звісно, це має бути зроблено максимально зручно, без примусу і в таких часових проміжках, щоб це було в інтересах людей", - заявила вона.

За словами Ігора Копитіна, терміновості в процесі взяття жінок на облік немає, є час до кінця наступного року. Згодом цей процес може стати дистанційним.

"Нікому не потрібно відразу бігти до воєнкомату. Поступово, з використанням цифрових технологій, Міністерство оборони забезпечить модернізацію ведення обліку військовозобов’язаних за спеціальностями, які можуть бути теоретично потрібні для оборони держави. При цьому буде робитись усе, щоб забезпечити максимально зручні процедури дистанційного взяття на облік - в онлайн-форматі настільки, наскільки це можливо. І для жінок, і для чоловіків", - запевнив депутат.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ № 313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмісток, музиканток, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерок та багатьох інших. Згодом Міноборони обіцяло уточнити перелік професій.

Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.