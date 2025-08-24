Більшість тих, хто сьогодні повернувся, утримувалися в полоні з 2022 року.

На День Незалежності Україна повернула з російського полону велику кількість полонених і цивільних заручників. Про це повідомляє у своєму телеграм президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", - написав він.

Президент зауважив, що серед інших додому повернувся кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

За словами Зеленського, такі обміни тривають завдяки нашим воїнам, які постійно поповнюють обмінний фонд для України.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнює, що в межах обміну вдалося повернути 8 цивільних заручників. Загальна кількість людей, яких вдалося сьогодні визволити - не називається.

"Серед звільнених воїнів представники практично всіх [складових] сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки", - повідомили в Штабі.

Зазначається, що військовослужбовці, які сьогодні повернулися, охороняли Чорнобильську АЕС, обороняли Маріуполь, а також стримували ворога на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Київщині і Сумщині. ський напрямки.

Серед цивільних, яких вдалося визволити - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги заводу "Азовсталь", колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Як писав УНІАН, рівно місяць тому з російського полону вдалося визволити останнього із оборонців острова Зміїний, який залишався у росіян. Коли він потрапив у полон, його дружина була вагітною, тож чоловік взагалі не бачив свого сина, доки не повернувся додому.

Також ми розповідали, що в межах обміну 14 серпня в Україну повернувся донеччанин Богдан Ковальчук. Він провів у російській неволі 9 років, а схопили його, коли Богдану було 17 років.

