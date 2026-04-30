Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і загальної мобілізації

Відповідно до них дію воєнного стану та мобілізації в Україні продовжено до 2 серпня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, якими до серпня цього року продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що сьогодні, 30 квітня, президент повернув ці закони до парламенту зі своїм підписом.

Воєнний стан в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Верховна Рада проголосувала за президентський законопроєкт, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні до 2 серпня 2026 року. Це рішення підтримало 315 народних депутатів України.

Ним продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 4 травня 2026 року на 90 діб, тобто до 2 серпня.

Інший президентський законопроєкт про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 15198), підтримало як закон 304 нардепи. Ним продовжено строк дії загальної мобілізації в Україні на 90 діб, тобто до 2 серпня.

Це вже в 19 раз від 2022 року відбувалося голосування за продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: