Друзі та побратими прийшли на цвинтар з нагоди 40-го дня від загибелі Георгія Липського.

На Одещині біля могили загиблого на фронті відомого зоозахисника Георгія Липського знайшли 10 безпорадних цуценят.

Про це повідомили в громадській організації Animal SOS Odessa.

Зазначається, що люди прийшли на цвинтар, щоб на 40-й день від загибелі Липського вшанувати його пам’ять.

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"Як не вірити в життя після смерті, або якісь інші сили, які тримають цей Світ... Друзі та побратими прийшли на кладовище, а там, біля могили 10!!! крихітних цуценят, які сидять біля його могили", - йдеться повідомленні.

Волонтери забрали з кладовища цих тварин, для одного цуценяти вже знайшовся власник. В організації пояснюють, що забрали цуценят, бо місцевим жителям не подобається, що тварини бігають по могилах. Волонтери просять допомоги з придбанні корму, обробки тварин від паразитів тощо.

Загибель зоозахисника Георгія Липського - що відомо

Наприкінці серпня на фронті, на Херсонському напрямку, загинув відомий одеський зоозахисник, представник громадської організації "Закон природи" Георгій Липський.

Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ до України він став добровольцем. Під час несення служби він по можливості продовжував рятувати тварин, які постраждали від військових дій.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ України на півдні. В даний час обстановка на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.

Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.

У той час як Путін втрачає захоплені з лютого території, росіяни продовжують монотонні невдалі штурми на Донбасі. Повідомляється, що 13 жовтня ЗСУ відбили атаки противника в напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий Ставок.

Хоча західні аналітики відзначають, що вже незабаром наступ ЗС РФ може зупиниться через погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності в зонах бойових дій.

Російські сили продовжували вести оборонні операції навколо Кремінної в очікуванні можливого нападу ЗСУ.

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