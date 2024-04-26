Щодо цього питання, за словами фахівця, можна звертатися у паперовій формі до будь-якого ЦНАПу.

З 16 квітня змінилася процедура надання статусу особам з інвалідністю внаслідок бойових дій та членів сім'ї загиблого захисника або захисниці. Наразі змінився орган, який приймає такі рішення. Про це заявила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз місцева влада повинна створити спеціальні підрозділи з питань ветеранської політики. Саме вони приймають такі рішення щодо статусу. Звертатися можна в паперовій формі до будь-якого ЦНАПу, де перебуває заявник. Але рішення буде приймати структурний підрозділ, який зареєстрований за місцем проживання. Також можна подаватися в електронній формі через "Дію" або Єдиний державний реєстр ветеранів війни", - пояснила фахівець.

Проте, за її словами, поки немає технічної можливості подати документи в електронному вигляді, тому потрібно зачекати до того часу, як уряд допрацює ці механізми.

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Правозахисниця додала, якщо є клопотання про встановлення статусу людини з інвалідністю через війну, то необхідно отримати довідку МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія - УНІАН) про групу й причину інвалідності та довідку про участь в бойових діях.

"Якщо особа втратила рідну людину й хоче отримати статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці, то треба додати свідоцтво про смерть, довідку про участь у бойових діях, постанову ВЛК, документи, які підтверджують спорідненість. Якщо у заявника немає довідки про участь людини в бойових діях, відносно якої є клопотання, то можна подати тільки заяву. І вже спеціальний підрозділ зобов'язаний знайти ці документи", - підкреслила Денісова.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше адвокат пояснила, чи матиме син загиблого військового право на відстрочку.

"Обставини його смерті мають вказувати саме на факт його загибелі у зв'язку із проходження ним військової служби під час воєнного стану. Ці обставини мають підтверджуватися довідкою ВЛК про причину смерті, яка має бути пов'язаною із несенням військової служби", - зауважила юрист.

Також юрист розповів, чи потрібно йти в ТЦК, якщо прийшла повістка, але є бронь. За його словами, ігнорувати таку повістку не можна.

"Звісно, після отримання повістки ті, хто має відстрочку від мобілізації у вигляді бронювання, мають з'явитися до ТЦК і СП та надати докази бронювання", - пояснив експерт.

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