Прикордонники зазначили, що у фейковому документі багато русизмів, що натякає на країну його походження.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) випустила попередження щодо нібито її документу про обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років.

У ДПСУ підкреслили, що це фейковий документ. "Мережею шириться документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. Це – фейк!", - заявли прикордонники.

У ДПСУ звернули увагу, що сам "документ" містить значну кількість помилок, серед яких русизми.

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Прикордонники нагадали, що згідно постанови Кибміну, під час дії режиму воєнного стану обмеження щодо виїзду стосуються чоловіків віком 18-60 років, "але і для цієї категорії є винятки".

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!", - закликали в ДПСУ.

РФ і її фейки про війну в Україні

Наприкінці лютого російська пропаганда масово поширювала фейки про провал української оборони в Бахмуті. Російські пропагандисти встигли розповсюдити фейк про те, що росіяни нібито взяли це місто.

Також російські фейки стосувалися і Запорізької АЕС. Росіяни запустили інформацію про те, що нібито Київ відмовився від створення захисної зони навколо цієї АЕС, яке ініціювала МАГАТЕ.

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