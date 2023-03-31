Державне обвинувачення просило для фігуранта довічного ув'язнення.

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним і виніс вирок у вигляді 15 років позбавлення волі обвинуваченому у справі про вбивство прикордонника на Закарпатті.

Як йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ), прокуратура для обвинуваченого просила довічне позбавлення волі. В повідомленні уточнюється, що вирок ще не набрав сили. "На оскарження рішення суду обвинувачений має 30 днів з дня його проголошення", - наголошується у повідомленні ДПСУ.

Вбивство прикордонника на Закарпатті

15 листопада 2018 року пізно увечері під час сумісної з румунськими прикордонниками операції з припинення контрабанди цигарок, неподалік річки Тиса українські прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі із великою сумою грошей. Під час допиту затриманого на керівника відділу "Ділове" майора Вадима Березенського наїхав автомобілем організатор тютюнової контрабанди. Намагаючись утекти від прикордонників, він кілька разів переїхав офіцера, а коли не зміг через нього переїхати, покинув авто і втік. Внаслідок наїзду офіцер-прикордонник зазнав важких травм, через які й помер.

Відео дня

Особу водія встановили і 17 листопада затримали. Фігурантом виявився , мешканець міста Рахів Іван Магей. Наступного дня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

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