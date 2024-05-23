Якщо під час перевірки документів у особи є документ, що посвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ, в такому випадку поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК.
Це буде у випадку, якщо звернення ТЦК до підрозділу поліції щодо доставлення саме цієї особи не надходило, заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
У тому випадку, якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейські мають право на здійснення адміністративного затримання та доставлення особи до відповідного ТЦК.
"А якщо під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години, - додав він.
За його словами, якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК вчинила адміністративне правопорушення, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК.
Мобілізація в Україні - деталі
Оприлюднено перелік документів, які необхідно носити із собою військовозобов'язаним, призовникам та резервістам.
Інформацію оприлюднили у Telegram Сили оборони півдня. Так, людина повинна мати: приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
"Важливо мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК, витяг, що отриманий через ЦНАП, або інформація у застосунку "Резерв+", - йдеться у повідомленні.