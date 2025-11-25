Головний фігурант справи перетнув кордон країни за прискореною процедурою. А в цей же день кілька фігурантів якраз повернулися в Україну.

За день до викриття правоохоронцями корупційної схеми в енергетиці, частина її фігурантів повернулася в Україну, а виїхав тільки Тімур Міндіч.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко. "Можливо, це був витік, можливо співпадіння, стосовно певних людей. Є певна невідповідність. Частина людей, яка входить до цієї організації, в неділю заїхала в Україну, перетнула кордон. А одна людина виїхала (йдеться про Міндіча, – УНІАН)", – зазначає Клименко.

Тепер правоохоронці проводять внутрішнє розслідування, аби встановити, чи це був витік інформації, чи драматичний збіг обставин.

"В нього були зустрічі перед цим. Він проговорював, що в понеділок його не буде. Нам потрібно встановити, наскільки це був витік інформації. Чи був він попереджений саме про те, що це відбудеться в понеділок, чи це співпадіння", – розглядає варіанти керівник САП.

Навіть на попередньому етапі розслідування, за словами Клименка, в САП фіксували "зливи" інформації. Їх не розголошували, аби не завадити подальшому ходу справи.

"Під час цієї операції було кілька етапів витоків інформації. Зараз є два провадження і є службове розслідування стосовно можливих витоків інформації саме через прокурорів САП", – констатував Клименко.

На запитання, скільки часу у Міндіча міг зайняти перетин кордону, очільник НАБУ Семен Кривонос зазначив, що у нього зі службовим паспортом це займає більше часу – по 50 хвилин. Але, як випливає зі слів правоохоронців, Міндіч перетинав кордон по звичайному паспорту, а не по дипломатичному коридору. Це зайняло в нього декілька десятків хвилин у пункті пропуску "Грушів", де черга зазвичай по декілька годин.

Головний фігурант "Мідаса" Тімур Міндіч: що відомо

Бізнесмена Тімура Міндіча називають головним фігурантом корупційної справи "Мідаса". На наступний день після розголосу справи правоохоронці припустили, що він дізнався про майбутні обшуки у себе в квартирі і поїхав з України до Ізраїлю. На плівках НАБУ Міндіч фігурує під псевдо "Карлсон".

Правоохоронці підозрюють бізнесмена у створенні злочинної організації та відмиванні незаконно отриманих коштів. Міністерство внутрішніх справ 22 листопада оголосило Тімура Міндіча в розшук.

