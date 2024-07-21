За ці два порушення передбачено від 5 років позбавлення волі.

У Верховній Раді пропонують звільнити військових від кримінальної відповідальності за дезертирство або самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

У Міноборони повідомляли, що відповідний законопроєкт підтримали у першому читанні. Документом пропонується, щоб військовослужбовці, які вчинили це порушення, могли повернутись на службу.

Як відомо, СЗЧ — це тимчасове залишення місця служби без дозволу командира чи поважних причин на понад три доби. Воно карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років. За дезертирство передбачена більш сувора міра - строк від 5 до 12 років.

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Однак новий законопроєкт пропонує "пробачити" тих, хто вчинив цей злочин вперше і прийняв рішення повернутися в частину до завершення досудового розслідування.

Як пояснила експертка ГО "Юридична сотня" Ольги Марко "Фокусу", у документі вказуються три умови для звільнення такого військового від кримінальної відповідальності:

особа вчинила таке кримінальне правопорушення під час дії воєнного стану вперше;

командир військової частини дав письмову згоду на продовження проходження військової служби такою особою;

особа заявила слідчому або прокурору до закінчення досудового розслідування про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.

"Тобто в разі, якщо досудове розслідування закінчилося, вже на наступних стадіях кримінального провадження цією процедурою не можна буде скористатися. Але законопроєкт ще може зазнати змін, оскільки його прийнято тільки в першому читанні за основу. Під час підготовки до другого читання будуть подані пропозиції та поправки, які можуть бути враховані в остаточній версії", — пояснює Марко.

Вона додала, що рішення про повернення до частини має бути добровільним.

Дезертирство в армії

У Третій штурмовій висловили побоювання стосовно нового законопроєкту.

"Розумію, що це робиться, мабуть, для мотивації певного відсотка людей повернутися. Кожен має право на помилку та її виправлення. Але хотілося б, щоб це не стало навпаки причиною для збільшення кількості таких випадків. Ми не в рашці (Росії), щоб зменшувати відсоток дезертирів за рахунок "загородзагонів". Тому дуже актуально посилити зараз роботу з особовим складом", - зазначив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін.

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