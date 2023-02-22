Такий законопроект уже розглядають у владних колах.

У Росії запропонували перевести окуповані території на московський час. Відповідний законопроект уряд вніс до Держдуми РФ.

Загарбники хочуть ввести правила московського часового поясу в так званих "ЛНР" і "ДНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Ці території віднесли до "другої годинної зони".

У записці зазначається, що на цих територіях і так де-факто діє московський час. Урядовці хочуть оформити такий крок офіційно.

Відео дня

Відзначимо, що московський часовий пояс має позначку UTC+3. Ті території, котрі користуються ним, не переводять стрілки годинників під час переходів на час іншої пори року. При літньому часі у нього така ж година, як у Києві, однак зимою він випереджає на одну годину український центральний часовий пояс.

Дії Росії на окупований територіях: що відомо

У Херсонській області загарбники погрожують виселенням людям, котрі не мають російських паспортів.

Крим страждає від криміногенної обстановки: у Генштабі пояснили чому. Окрім цього на півострові масово побутує корупція серед окупаційних військ.

Кремлівська верхівка не довіряє своїм гауляйтерам на тимчасово окупованих територіях України та жорстоко контролює їх.

На окупованих територіях Луганської області російські компанії відкривають свої представництва.

Вас також можуть зацікавити новини: