Сьогодні закінчився семирічний термін ув'язнення Джеппарова.

З російської колонії вийшов український політв'язень, кримський татарин Арсен Джеппаров, якого раніше незаконно засудили на 7 років ув'язнення у "ялтинській справі Хізб ут-Татхрір".

Як повідомляє "Кримська солідарність", сьогодні закінчився термін ув'язнення Джеппарова. У російському місті Салават, біля воріт колонії, його зустрів адвокат Едем Семедляєв.

"Настав цей день - я звільнився... Не передати зараз емоції за 7 років. Це почуття дуже хвилююче, дуже переживаю. Тепер будемо чекати на волі інших", - сказав Джеппаров.

Семедляєв повідомив, що супроводжуватиме звільненого кримського татарина дорогою додому - до Криму.

"Зараз їдемо далі, купимо одяг, тому що він без куртки, він в тюремному одязі і тапочках. Потім нагодуємо, напоїмо і далі будемо тримати дорогу додому. Арсен 7 років від дзвінка до дзвінка відсидів. Всі претензії з боку спецслужб були тільки за те, що він не став наговорювати. Не став свідчити, говорити неправду проти своїх близьких, знайомих. Це була помста за те, що він прийняв таку принципову позицію", - розповів адвокат.

Зазначається, що в умовах слідчого ізолятора, а потім виправної колонії у Джеппарова значно погіршилося здоров'я, протягом чотирьох років політв'язень неодноразово повідомляв про це сім'ї та правозахисникам, а з жовтня 2022 року він постійно перебував у штрафному ізоляторі.

"Схуд на 20 кілограмів. Його турбують сильні болі в області шлунка і підшлункової залози, нудота, болі під час прийому їжі", - повідомила його дружина Заріна Джеппарова.

Звільнення Джеппарова - що передувало

Як повідомляв УНІАН, Джеппарова затримали 18 квітня 2016 року. За місяць до арешту до нього на роботу прийшли співробітники ФСБ для того, щоб схилити до співпраці — він повинен був свідчити на інших людей. У разі відмови йому погрожували порушенням кримінальної справи.

Після відмови Джеппарова співпрацювати з ФСБ його звільнили з місця роботи, а після співробітники ФСБ затримали на трасі в місті Ялта і позбавили прав.

18 квітня 2016 року в селі Краснокам'янка Алуштинського району обшуки провели в будинках кримських татар Арсена Джеппарова і Рефата Алімова. Пізніше їх справи об'єднали з кримінальною справою затриманих двома місяцями раніше Мусліма Алієва, Енвера Бекірова і Вадима Сірука. Правозахисники назвали це "ялтинською групою" у "справі Хізб ут-Тахрір".

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд виніс їм вироки. Мусліму Алієву призначили 19 років колонії з обмеженням волі на 1 рік, Інверу Бекірову — 18 років з обмеженням волі на 1 рік, Вадиму Сіруку — 12 років з обмеженням волі на 1 рік, Рефату Алімову — 8 років з обмеженням волі на 1 рік, Арсену Джеппарову — 7 років з обмеженням волі на строк 1 рік, Емір-Усеїну Куку — 12 років з обмеженням волі на строк 1 рік.

Ісламська політична партія "Хізб ут-Тахрір" визнана в Росії терористичною. В Україні діяльність партії не заборонена. Після окупації Криму кримінальні "справи Хізб ут-Тахрір" почали порушуватися і на півострові. На думку правозахисників, членів організації переслідують не за підготовку державного перевороту і тероризм, а за публічні акції прихильників партії проти політичних репресій в Криму, системну критику російської влади, і за масову нелояльність серед кримських татар у відповідь на події 2014 року.

Вас також можуть зацікавити новини: