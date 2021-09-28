В'язниці можуть виставити на аукціони вже восени, зазначив очільник Мін'юсту.

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував купити три в'язниці, які відомство передало Фонду держмайна для продажу на аукціонах, а також назвав їхні стартові ціни.

На продаж виставлять в'язниці, розташовані у Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях, стан однієї з них – "заїжджай і живи", написав чиновник на своїй сторінці у Facebook.

"Кажуть, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці! Ми якраз ще три в’язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні", – поділився міністр.

Малюська також повідомив, що нові аукціони очікуються вже восени.

Читайте такожЗ Лук'янівського СІЗО можуть зробити готель – МалюськаЗа його словами, стартова ціна Ковельської колонії (Волинська область) – 41 млн 624 тис. 692 грн. Земельна ділянка – 4,86 га. Міністр зазначив, що стан колонії – "заїжджай і живи".

Він додав, що стартова ціна Івано-Франківської установи виконання покарань №12 (Долинський район, с. Тростянець) – 7 млн 858 тис. 392 грн.

"Земельна ділянка – понад 67 га (під гольф-клуб?)", – підкреслив очільник Мін'юсту.

Малюська поділився, що стартова ціна Миколаївської виправної колонії №50 (Львівська область, Миколаївський район, с. Держів) – 17 млн 116 тис. грн. Площа – 15,5 га. Чиновник вважає, що це "економ-варіант" – для спартанців.

Нагадаємо, Денис Малюська на початку серпня 2020 минулого року говорив, що в Україні будуть три хвилі продажу в'язниць та слідчих ізоляторів.

Очільник Міністерства юстиції зазначив, що на продаж виставлять об'єкти, які не використовуються або знаходяться у центральних частинах міст.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк