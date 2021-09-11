Міністр юстиції Денис Малюська висловив готовність також самому пройти перевірку на поліграфі.

Міністр юстиції Денис Малюська має намір перевірити керівників великих медіа за допомогою "детектора брехні" щодо отримання тіньових доходів.

Про це він сказав на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

"Я бачу, що наші ЗМІ дуже круті. Наші ток-шоу, контент, який генерується медіа-компаніями, не можна порівняти із тим, що можуть собі дозволити державні компанії… Є тіньова сторона функціонування ЗМІ в Україні. Я не кажу про всіх", - зауважив Малюська.

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"Я б хотів запропонувати зібрати голів наших великих ЗМІ за моєю участі та пройти на відповідному обладнанні тест, щоб зрозуміти, чи ми кажемо правду. Хто бере зарплату "в конвертах". Я і сам як міністр готовий взяти у цьому участь. Дізнатись, наприклад, чи ті, хто володіє великими медіа-холдингами, чи отримали вони якісь неофіційні зарплати, які не були задекларовані", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно Малюська розказав, що наразі у відставку не збирається. Як заявив чиновник, він напише відповідну заяву, якщо його про це попросять 3 людини - його дружина, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Автор: Ігор Орел