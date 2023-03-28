Розвідана інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

У ході проведення спецоперації у Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного російського агента, який намагався "злити" ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України.

Як повідомив прес-центр СБУ, фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником ФСБ.

"Після 24 лютого минулого року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону в межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у Telegram", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що розвідана інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У СБУ зазначили, що зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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