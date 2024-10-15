Військовий стверджує, що підрозділ уже три місяці не працює через ту бюрократичну історію, яка склалася.

Кореспондент УНІАН поспілкувався із засновником підрозділу "Асгард" Германом на позивний "Фармацевт" про конфлікт бійців ударної групи з цивільною особою Олександром Дмитрієвим.

Той представлявся радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка і нецензурно погрожував військовому, обіцяючи "ламати через коліно".

"Я не дуже хочу коментувати дії цивільної особи у стосунках із військовими. На цю подію мають відреагувати слідчі органи. Командувач Сухопутних військ призначив розслідування. Це розслідування буде опубліковано", - сказав він.

За його словами, насправді "дуже боляче дивитися на хлопців - на сьогодні підрозділ "Асгард" розірвано".

"Мало того, на мою думку, триває план зі знищення цього підрозділу, тому що хлопців розкидають по різних екіпажах. Тобто не буде підрозділу, який створювався протягом двох років. І протягом двох років він воював успішно. Близько тисячі цілей уражено і знищено понад тисячу осіб особового складу противника", - розповів "Фармацевт".

Військовий стверджує, що підрозділ уже три місяці не працює через ту бюрократичну історію, яка склалася. На сьогоднішній день ніяких дій не відбувається, крім того, що "асгардівців" розкидають по різних польотних групах і "все інше". Він додав:

"Основна мета підрозділу "Асгард" і моя особиста, полягає в тому, щоб знищити ворога. У нас немає будь-яких цілей фінансових або цілей кар'єрних. Ми хочемо бути ефективними. Для цього ми хотіли перевестися в інший підрозділ. Частину людей перевели. Навіщо було тоді переводити цю частину, а інших залишати? На мій погляд, це спеціально зроблений такий крок для того, щоб розділяти і панувати".

Захисник розповів, що вони переводилися в підрозділ, де побачили, що в них більше можливостей для того, щоб розвиватися, масштабуватися.

"Взагалі, ми всі, незалежно від того, командувач ти чи командир маленької групи, чи командир роти, чи командир батальйону, у нас у всіх одна мета - знищити ворога. Незалежно від того, в якому підрозділі ти служиш. На мою думку, ми робимо одну справу, ми на одному фронті воюватимемо, "Асгард" воюватиме на тому ж фронті, що й воював. У складі сухопутних військ чи у складі іншого роду військ, на мою думку, це не відіграє жодної ролі. Якщо він ефективний, то нехай буде ефективним у будь-якому підрозділі, у будь-якому роді військ. Така моя думка", - додав він.

Ситуація навколо підрозділу "Асгард"

Командувач Сухопутних військ Павлюк ініціював проведення службового розслідування після інциденту в підрозділі "Асгард". Він заявив, що "справедливість буде забезпечена відповідно до норм чинного законодавства".

Напередодні підрозділ "Асгард" оприлюднив відео, на якому Олександр Дмитрієв, який представляється радником Павлюка, погрожує і принижує військові підрозділи.

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