Завербованого місцевого жителя, який мав прокремлівські погляди, затримали правоохоронці, коли він забирав зі схованки 5 тис. грн "винагороди".

На Тернопільщині затримано російського агента, який збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів.

Як повідомляє Служба безпеки України, насамперед його цікавили локації та технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані дані він збирався передати ворогу для підготовки й проведення серії ракетних ударів по українських об'єктах енергетики.

За даними слідства, зрадником виявився житель Кременецького району Тернопільської області, якого російська спецслужба завербувала після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його затримали під час спроби передачі окупантам розвідданих зі смартфона.

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У СБУ зазначають, що чоловік потрапив у поле зору агресора через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.

"Для виконання ворожих завдань агент об'їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати. Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Telegram-канал", - сказано в повідомленні.

Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Cлідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, зрадник сфотографував два об'єкти енергетики в Тернополі й переслав ці фото співробітнику спецслужби РФ.

"Правоохоронці затримали його, коли чоловік забирав зі схованки в обумовленому місці 5 тис. грн винагороди за свої "послуги", - сказано в повідомленні.

Затримання зрадників і пособників окупантів в Україні

В Україні регулярно затримують зрадників нашої держави і російських агентів. Так, нещодавно на Одещині затримали російського агента, який готував ракетний удар по енергетичних об’єктах та порту міста Ізмаїл. Також була затримана група зрадників, які координували ракетні удари РФ по Дніпру.

Окрім цього було затримано "послідовницю" херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду. Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб.

А раніше Служба безпеки зібрала докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини. Поплічниками країни-агресора є троє представників "Партії регіонів", які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

Загалом з початку повномасштабної війни РФ проти України СБУ розпочала більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 справ проти держзрадників і шпигунів скеровано до суду.

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