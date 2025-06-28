Тепер, із призначенням дванадцятого судді, суд може знову здійснювати свої повноваження.

Президент України Володимир Зеленський призначив суддею Конституційного суду екскоординатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова. Про це свідчить указ №438 від 27 червня на сайті глави держави.

"Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України", - сказано в указі.

Чому це важливо

27 січня Конституційний суд України втратив кворум і вже не міг проводити засідання після одночасної відставки одразу трьох суддів: Віктора Кривенка, Володимира Мойсика і Віктора Колісника. Для суду припинення повноважень одразу трьох суддів має негативні наслідки в умовах, що суд довгий час працює не в повному складі - 18 суддів.

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Станом на 26 червня за президентською квотою була вакансія для трьох суддів КС. Після завершення конкурсного відбору Дорадчої групи експертів в лютому Зеленському надіслали список кандидатів із 6 людей: по два кандидати на одну посаду.

Тісля призначення Водяннікова лишається по дві вакансії від президента та Верховної ради. Але тепер у Конституційному суді є кворум із 12 суддів, що розблоковує прийняття рішень.

Олександр Водянніков - що про нього відомо

Олександр Водянніков - юрист і експерт у галузі конституційного та міжнародного права. До свого призначення він працював у проєкті ОБСЄ в Україні - обіймав посаду національного юридичного радника.

Він брав участь у розробці законопроєктів щодо реформування Конституційного суду та судової системи загалом та був залучений до розробки проєкту Плану відновлення України.

Нові призначення в Україні

За рішенням Кабміну Інститут національної пам'яті очолив історик Олександр Алфьоров. Він з 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Є автором, співавтором та упорядником 15 книг і більш ніж 100 наукових статей. Після 2022 року офіцером ССО "Азов-Київ".

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