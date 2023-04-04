Президент наголосив на неприйнятності членства Росії в ЮНЕСКО та важливості чіткої й потужної реакції організації та її органів на війну РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія під час повномасштабної війни проти України зруйнувала або пошкодила близько 1190 українських культурних об'єктів.

Як повідомляє Офіс президента, на Чернігівщині глава держави провів переговори з генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азулє, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Президент наголосив на неприйнятності членства Росії в ЮНЕСКО та важливості чіткої й потужної реакції організації та її органів на війну РФ проти України.

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Також Зеленський поінформував Азулє про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об’єкти, наголосивши, що їх загальна кількість становить близько 1190, а також про викрадення та незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій.

Водночас у цьому контексті президент акцентував на важливості лідерської ролі ЮНЕСКО в залученні міжнародних партнерів до відновлення постраждалої культурної спадщини України.

Крім того, під час зустрічі Одрі Азулє передала главі держави сертифікат про внесення історичного центру міста Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

Разом з тим, висловлюючи подяку за рішення щодо Одеси, Володимир Зеленський висловив переконання у важливості включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини, зокрема історичного центру Чернігова.

ЮНЕСКО і Україна - новини

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Одесу відвідає генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле з нагоди відкриття інформаційної таблички про включення міста до списку Всесвітньої спадщини.

25 січня 2023 року комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам’ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Влітку 2022 року в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "дерусифікували" український борщ. Культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини організації, що потребує термінової охорони.

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