Зеленський наголосив, що українці дивують, українцям аплодують, українці надихають.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2022-й рік став роком, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну.

У новорічному привітанні президент наголосив, що світ почув Україну, наша країна опинилася не тільки в світових медіа, а й у серцях людей.

"Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг, парламент Британії, Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. Україна в медіа. У серцях людей. У топі пошуку Google. Світ побачив Україну. На головних площах у Торонто, Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших містах", – зазначив він.

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Зеленський наголосив, що українці дивують, українцям аплодують, українці надихають.

"Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі – разом. Ось за що ми воюємо. Одне за одного. Найкращий для нас салют – на складах окупантів. Найкращий подарунок – цифри у звіті Генштабу", – сказав він.

Глава держави наголосив, що наразі невідомо достеменно, що принесе новий, 2023 рік, але українці готові до всього.

"Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися", – додав він.

Новорічне привітання Зеленського: про що говорив президент

У традиційному новорічному привітання президент України Володимир Зеленський подякував кожному регіону Україні за незламність. Він також наголосив, що у великій війні немає маленьких справ чи непотрібних людей, а кожен українець – борець, фронт та основа оборони.

Крім того, Зеленський висловив бажання, щоб прийдешній 2023 рік став для України роком повернення. Щоб українські військові та полоненні повернулися до рідних, переселенці – додому, а українські кордони – до меж 1991 року. Він також побажав українцям перемоги.

Президент наголосив, що у 2022 році українці обрали опір і боротьбу, і немає інших варіантів, лише перемога. Зеленський додав, що минулий рік для українців почався 24 лютого. Він зауважив, що того дня мільйони українців зробили вибір, обравши не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, не втечу, а зустріч ворога, а також опір та боротьбу.

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