Президент наголосив на важливості розуміння понять "фейк" і "пропаганда".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що уроки з медіаграмотності повинні з'явитися в українській шкільній програмі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві.

"Кожен з нас має навчитися важливим у новітньому світі навичкам. Усі ми миємо руки та викидаємо сміття, не вживаємо зіпсовані продукти. Так само, щоразу коли ми беремо телефон, вмикаємо комп'ютер, планшет або телевізор, маємо вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від фейків, правду від брехні, обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі, ніж заголовок. Сумніватися, це дуже важливо. Перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах, шукати першоджерело, зберігати холодну голову", - заявив Зеленський.

За словами президента, це все громадяни повинні вміти з дитинства.

"Тож уроки медіаграмотності повинні з'явитися в нашій шкільній програмі. А ще тих, хто вже давно завершив школи - це наші батьки, дідусі та бабусі, ми маємо навчити, що таке інформаційна гігієна, що означає "фейки" та що таке пропаганда", - додав глава держави.

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Автор: Костянтин Гончаров