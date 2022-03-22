Вони нагороджені орденами і медалями.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України, з них 7 воїнів - посмертно.

Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, воїнів нагороджено: Орденом Богдана Хмельницького І ступеня, Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Орденом "За мужність" ІІ ступеня, Орденом "За мужність" ІІІ ступеня, Орденом Данила Галицького.

Є також нагороджені медаллю "За військову службу Україні", медаллю "Захиснику Вітчизни".

Вас також можуть зацікавити новини: