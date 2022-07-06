Зеленський доручив скасувати ухвалений Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.

Про це повідомляють джерела в Офісі президента України, пише "Українська правда".

На засіданні з військовими Зеленський заслухав доповідь Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання.

"Президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міністерство оборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами. Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про заборону залишати місце проживання військовозобов'язаним призовного віку без дозволу військкомату. Ця ініціатива вже викликала чимало критики.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час повинні отримати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Після цього у Генштабі ЗСУ знову пояснили, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

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