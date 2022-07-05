За його словами, все "буде переграно в розумні рамки".

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував рішення Генерального штабу про заборону військовозобов'язаним українцям залишати місце проживання без дозволу військкоматів.

В ході розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним він згадав слова французького дипломата де Талейран-Перигора: "Війна - занадто серйозна справа, щоб довіряти її військовим".

"Президент вже виступив і підвів риску під цією справою... Завтра доповідають Міністр оборони, начальник Генштабу і Головком з приводу цієї ініціативи (...) Все буде переграно в розумні рамки. Україна - вільна країна, тут не можна людям нав'язувати, потрібно розмовляти", - сказав Арестович.

За його словами, не може бути, щоб "прийоми і способи постановки на військовий облік руйнували економіку і соціальні зв'язки".

"За що ми тоді воюємо, вибачте?"- додав Арестович.

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів і областей, у воєнний час повинні отримати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Після цього в Генштабі пояснили, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані повинні отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

Дану ініціативу багато українців серйозно розкритикували.

Президент Володимир Зеленський зажадав від Генштабу доповісти йому про ситуацію і не приймати таких рішень без його відома.

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