Акція пройшла під Офісом президента.

ВО "Свобода" закликає президента Володимира Зеленського порушувати жорсткі питання під час візиту до Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, декілька сотень "свободівців" прийшли сьогодні до Офісу президента з вимогами до глави держави не зраджувати українські інтереси в ході переговорів з президентом США Джо Байденом, з яким Зеленський зустрінеться 31 серпня у Вашингтоні.

Як розповів у коментарі УНІАН лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, основні вимоги до президента – зайняти наступальну позицію, скориставшись тим, що останніми часом США дещо втратили свою репутацію наддержави.

"Україна отримала черговий унікальний шанс для захисту наших національних інтересів. Річ у тому, що США останнім часом зазнали декілька сильних іміджевих ударів. Це є "Північний потік-2", коли США не вдалося заблокувати добудову цього газопроводу, і Путіну і Меркель вдалося домовитися по цьому питанню. Ну і, звісно, події в Афганістані, які дуже вдарили по Америці і зокрема по Байдену. Відповідно, реноме США у світі дуже сильно похитнулося, і вони можуть втратити статус, яким вони дуже дорожать – статус наддержави і міжнародного арбітра номер один. Тобто Україна отримала супершанс. Зеленський має розуміти, що Америка не може програти ще один раз перед Кремлем. Тому президентові треба не просто щось просити у США, не просто тішитися, що його запросили, а треба ставити низку жорстких питань", - сказав Тягнибок.

Читайте такожБілий дім підтвердив зустріч Байдена з ЗеленськимВін пояснив, що мова йде про зобов’язання США по Будапештському меморандуму. Також, за його словами, Зеленський має наголосити на неприпустимості запуску в експлуатацію "Північного потоку-2".

Крім того, вважає Тягнибок, потрібно вимагати, щоб західний світ припинив Україну шантажувати і тиснути стосовно виконання Мінських угод.

"Адже для України це абсолютно капітулянські документи. Чого вартий лише закон про особливий статус. Ми тиснемо на президента, щоб він як гарант Конституції використав можливості, які йому дає закон і Конституція, щоб максимально відстояти інтереси України у переговорах із США, користуючись їхньою теперішньою делікатною незручною ситуацією", - заявив політик.

Акція під ОП пройшла мирно. Порушень громадського порядку не було.

Як раніше повідомляв УНІАН, родичі політв’язнів Кремля закликали президента Володимира Зеленського, щоб він на зустрічі із президентом США Джо Байденом порушив питання звільнення їхніх рідних.

Автор: Дмитро Хилюк