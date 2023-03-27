Чоловік зазначив, що хоче привезти доньку до Києва, щоб вона змогла отримати допомогу.

Батько зґвалтованої на Закарпатті школярки Віктор заявив, що хоче домогтися справедливого вироку для малолітніх ґвалтівників. Він зазначив, що з боку кривдників лунали прохання про прощення.

"Я хочу йти далі у цій справі, поки не буде справедливого вироку. На місці нічого не залишається, продовжуємо боротися за справедливість. Хочу подякувати всій країні за підтримку. Буду вимагати максимального терміну для ґвалтівників. Спочатку справа була за однією статтею, а в останній момент виявилося, що їм дали по два роки умовно", - розповів тато постраждалої дівчинки в коментарі ТСН.

За його словами, кваліфікацію справи змінили, тому що "вирішили, що не було втручання в дитину, були сексуальні дії без проникнення".

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"До нас були звернення від тієї сторони з проханням пробачити. Підходили до мене з проханням пробачити. Вибачення не буде, все буде до кінця, в строгому порядку, по максимуму. Я збираюся їхати з дочкою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", – заявив чоловік.

Водночас голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявив, що незадоволений роботою суду та територіальної громади.

"Перед тим був випущений хабарник, голова ОТГ. Ця історія буде вічно тривати, поки не почнемо карати. За що відповідає керівник освіти, за що відповідають соціальні служби в ОТГ? Вони просто дурну зарплату після децентралізації, ні за що не відповідають і відбуваються такі речі. Я вважаю, що вони повинні написати заяви і просто піти звідти. Це буде чесно і справедливо", - підсумував чиновник.

Зґвалтування школярки на Закарпатті - що відомо

У 2021 році в Закарпатській області троє підлітків зґвалтували 14-річну школярку. Знущання зняли на відео і оприлюднили в мережі. У березні 2023 року Воловецький райсуд дав ґвалтівникам умовний термін і звільнив від реального покарання. Таке рішення дуже обурило громадськість, а прокуратура готує оскарження вироку.

У Закарпатській ОВА пообіцяли вивчити всі обставини справи. Крім того, справу взяв на особистий контроль взяв омбужсмен Дмитро Лубинець.

27 березня стало відомо, що суддя, яка винесла такий м'який вирок підліткам-гвалтівникам, раптово пішла на лікарняний.

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