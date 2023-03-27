Незалежно від кінцевого рішення суду можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками хочуть заблокувати.

Закарпатська обласна військова адміністрація докладає зусиль, аби ізолювати дівчину, яку було зґвалтовано однолітками, від її кривдників. Неповнолітніх гвалтівників суд звільнив від реального покарання, і прокуратура готується оскаржити цей вирок.

Як повідомив голова ОВА Віктор Микита, в понеділок, 27 березня, в адміністрації пройшла нарада з правоохоронцями. За підсумками очільник ОВА доручив відповідним службам невідкладно законним шляхом заблокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками – незалежно від кінцевого рішення суду.

"Родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких закладів освіти вже сформовано. Остаточне рішення за батьками. Ситуацію тримаю під особистим контролем. Залучені всі необхідні сили та засоби для підтримки потерпілої", – додав Віктор Микита.

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Резонансна справа про зґвалтування на Закарпатті - що варто знати

В 2021 році в Закарпатській області троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. Зґвалтування та побиття було знято на відео та поширено серед однолітків. Після того, що сталося, підлітки продовжили навчатися в одному навчальному закладі. Та упродовж часу, що тримало розслідування і розгляд в суді, фігуранти, як повідомили в ОВА, перебували під домашнім арештом та навчалися дистанційно, тож були фактично ізольовані від потерпілої.

Раніше цього місяця Воловецький райсуд ухвалив рішення у справі. Вирок обурив суспільство – всі кривдники отримали умовний термін і були звільнені від реального покарання. Прокуратура готує оскарження судового вироку.

Коли справа набула розголосу, спливли деталі, що спричинили негативну реакцію в суспільстві. Зокрема, стало відомо, що дівчина не мала адвоката, і що мати одного з ґвалтівників працює в установі, що представляла інтереси жертви в суді. В Закарпатській ОВА пообіцяли вивчити усі обставини справи, згодом її взяв на особистий контроль уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Тим часом скандальна суддя Оксана Софілканич, що винесла вирок підліткам, раптово пішла на лікарняний.

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